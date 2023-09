Aquilani corsaro, Canestrelli firma la vittoria del Pisa contro la Feralpisalò

Come noto Feralpisalò-Pisa si gioca al ”Garilli” di Piacenza mettendo di fronte i padroni di casa, in fondo alla graduatoria con appena 1 punto all’attivo, ai toscani che sono a quota 4 punti conquistati in altrettante partite.

Gara caricata di tono da mister Aquilani alla vigilia e che i nerazzurri cercano di interpretare nella giusta maniera. Dall’altro lato Vecchi è senza ben sette elementi, tra cui lo squalificato Felici, che fa mancare un po’ di equilibro iniziale. Partono bene i pisani, prima del quarto d’ora pericolosi con un corner di Veloso, stacco di testa di Leverbe respinto da Pizzignacco e il destro di Mlakar murato quasi sulla linea da Fiordilino. Ci provano anche Balestrero e Vignato, prima del riposo pericolosi i padroni di casa con Nicolas chiamato alla parata sulla linea di porta.

Nella ripresa entra Barbieri, esce Calabresi. Aquilani prova a forzare, i risultati arrivano presto. Sale la pressione e al 67′ arriva la rete di Canestrelli che deciderà l’incontro: ancora un corner di Veloso e colpo di testa vincente del giocatore nerazzurro. Proprio lui sarà ancora protagonista, stavolta su una ripartenza dei padroni di casa condotta da Parigini, assist a centro area ma Canestrelli chiude in corner. Nel finale la Feralpi passa alle due punte, tandem Butic-La Mantia con Parigini e Compagnon esterni, ma il Pisa tiene anche nel momento più difficile. All’82esimo anche con un pizzico di fortuna visto che il tiro di Martellacolpisce la traversa a portiere battuto. Per i nerazzurri, con la squadra di casa tutta in avanti, due volte è possibile il colpo del ko senza dover soffrire lungo gli infiniti 8 minuti di recupero ma basta così. Finisce 1-0 davanti ai 500 tifosi arrivati da Pisa per tre punti d’oro.