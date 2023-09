Nel dopogara di Feralpisalò-Pisa hanno parlato alcuni dei protagonisti dell’1-0 che ha regalato ai nerazzurri tre punti in trasferta assai importanti tato per il morale quanto per la classifica.

Nelle immagine registrate dai canali ufficiali della società Pisa Sporting Club, le parole dei principali protagonisti dalla sala stampa del “Garilli” che ha ospitato la squadra neopromossa che deve ancora giocare lontano da Salò.

Parlano i nerazzurri dopo la vittoria a Piacenza