Bologna-Napoli, le 100 volte (in Serie A) di Rudi Garcia

Quella contro il Bologna, nel tardo pomeriggio di domenica 24 settembre 2023, sarà la sua quinta panchina in campionato col Napoli ma… la 100esima in Serie A se conteggiamo anche quelle messe assieme nella precedente avventura alla guida della Roma.

Mister Rudi José Garcia arrivò in Italia nell’estate del 2013 per guidare i giallorossi. Nella capitale sarebbe rimasto per 2 campionati e mezzo (19 giornate nel 2015/2016), quindi, dopo le esperienze in Francia e Arabia Saudita, qualche mese fa ecco il ritorno nel Belpaese per allenare la squadra con lo scudetto sul petto.

Nel massimo campionato ha incrociato uomini e schemi con 24 differenti club, dall’Atalanta all’Udinese passando per ChievoVerona, Livorno e Palermo. La contabilità di queste 99 gare racconta di 56 vittorie, 28 pareggi, 15 sconfitte (84 match OK), 170 gol marcati dalle sue squadre (media di 1,7/match), contro 83 incassati dalle formazioni avversarie (media di 0,8/match).

Solamente contro 1 squadra Garcia presenta un bilancio negativo, la Juventus: 1 affermazione, 1 segno X, 3 sconfitte. In pareggio i testa a testa contro le due big milanesi (così come quelli contro Catania, Palermo, Sampdoria e la sua attuale compagine, il Napoli).

La formazione contro cui vanta la più elevata media gol/match è il Carpi con un valore uguale a 5, mentre fra le venti società di questa Serie A risulta il Bologna (guarda caso la sua prossima avversaria) con un dato che si ferma a 2,7.

La tabella con il riassunto completo è a disposizione su footstats.it