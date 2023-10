Un gol per tempo, un bel Pisa convince contro il Cittadella

Forse si è visto il miglior Pisa della nuova stagione, in una gara in cui ha mostrato concretezza e gioco superando il Cittadella abbastanza agevolmente. La squadra guidata da Aquilani è stata in grado di accontentare finalmente i tifosi, facendo registrare un notevole miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti.

Il Pisa ha schierato una formazione 3-4-2-1 con Nicolas in porta, Canestrelli, Caracciolo e Beruatto in difesa. A centrocampo Veloso ha impostato il gioco con Piccinini e Marin, mentre Lisandru Tramoni ed Esteves sono stati schierati sulle fasce. Valoti ha agito dietro l’unica punta Torregrossa.

Il primo tempo è stato caratterizzato da numerose occasioni, con un tiro di Valoti che ha colpito la traversa e un tentativo di Marin L’azione che ha portato al vantaggio del Pisa è iniziata con una magistrale manovra di Lisandru Tramoni, culminata con un tiro di Piccinini che ha superato il portiere avversario. La squadra nerazzurra ha continuato a premere, colpendo addirittura due legni con Esteves e Valoti prima dell’intervallo.

La seconda metà del match ha visto una bella azione che ha coinvolto Torregrossa ed Esteves, portando quest’ultimo a siglare il secondo gol per il Pisa. La squadra ha dimostrato una performance di alto livello in difesa, centrocampo e in fase offensiva, con numerosi tiri in porta e una buona connessione tra i giocatori.

Nonostante la notevole vittoria, c’è una nota negativa nell’infortunio di Caracciolo, che ha sollevato qualche preoccupazione nello staff medico. Nel finale della partita, Magrassi è riuscito a segnare un gol – quello della bandiera – per il Cittadella.

PISA-CITTADELLA 2-1

Gli highlighs di Pisa-Cittadella su Sky

Pisa: Nicolas; Canestrelli, Caracciolo (19′ Leverbe), Beruatto; L. Tramoni (61′ Calabresi), Veloso, Marin (61′ Vignato), Esteves; Valoti (86′ Valoti), Piccinini (61′ Nagy); Torregrossa.

Cittadella: Maniero; Salvi, Pavan, Angeli (83′ Negro), Giraudo; Vita, Branca (29′ Danzi), Carriero (68′ Mastrantonio); Cassano (68′ Pandolfi); Maistrello, Pittarello.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Reti: 16′ Piccinini, 70′ Esteves, 90+3′ Magrassi