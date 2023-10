Nerazzurri subito al lavoro per la sfida con il Lecco

Immediata ripresa degli allenamenti per il Pisa Sporting Club.

Neanche 24 ore dopo il match interno con il Cittadella i nerazzurri sono tornati al lavoro per prepararsi alla sfida con il Lecco; martedì (ore 18.30) l’Arena ospiterà infatti il recupero del match contro i lombardi rinviato alla prima giornata.

La squadra si è radunata questa mattina sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” per una seduta ovviamente differenziata per i calciatori scesi in campo nel match di ieri; spazio poi anche una breve sessione tattica già orientata sulla prossima partita.

Domani (lunedì) la squadrà tornerà ad allenarsi a San Piero nel pomeriggio e quindi completerà la preparazione pre-Lecco con una breve rifinitura martedì mattina.