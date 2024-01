Quel ramo del lago di Como sorride al Pisa: 3 a 1 al Lecco

Lecco ha accolto i nerazzurri con un Rigamonti Ceppi quasi del tutto esaurito: un bel colpo d’occhio e uno stimolo per il Pisa che ha affrontato i lombardi dopo il pareggio con la Reggiana con la voglia di centrare il risultato pieno e “vendicare” lo sgambetto dell’andata.

Aquilani comprende la situazione, anche se il primo tempo ha visto un inizio prudente da parte di entrambe le squadre. Sono i lariani con Buso a creare la prima occasione, sfiorando la rete dopo uno slalom. La risposta del Pisa è stata rapida, con un sinistro di Arena respinto dalla difesa avversaria. Il momento decisivo scatta al 29′, quando Miguel Veloso ha segnato un superbo gol su punizione, portando il Pisa in vantaggio per 1-0. Nonostante alcune risposte offensive da parte del Lecco, il primo tempo si è chiuso con i toscani in vantaggio.

Nel secondo tempo, il Lecco ha apportato alcuni cambi chiave, ma il Pisa ha continuato a dominare in lungo e in largo. Calabresi, seguendo un perfetto contropiede orchestrato da D’Alessandro, ha segnato il secondo gol per il Pisa, portando il punteggio sul 2-0.

Il Lecco ha ottenuto la possibilità di accorciare le distanze: minuto 80′ arriva il gol con un rigore trasformato da Lepore, portando il punteggio sul 2-1. Tuttavia, i nerazzurri sono in forma e hanno risposto prontamente: Tourè ha liberato Mlakar, che ha segnato il terzo gol del Pisa, consolidando la vittoria finale. Aquilani può essere felice.

LECCO – PISA 1-3

LECCO: Melgrati; Lemmens (46′ Degli Innocenti), Celjak, Battistini, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata (58′ Salcedo); Buso, Novakovich, Di Stefano (46′ Guglielmotti). All. Bonazzoli-Malgrati.

PISA: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Marin, Veloso; D’Alessandro, Arena (70′ L. Tramoni), Torregrossa (70′ Tourè); Bonfanti (24′ Mlakar). All. Alberto Aquilani

ARBITRO: sig. Gualtieri di Asti

RETI: 29′ Veloso , 74′ Calabresi, 82′ Lepore su rigore, 85′ Mlakar