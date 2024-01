Empoli, Davide Nicola si presenta in attesa del Monza

Questo pomeriggio nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena si è svolta la presentazione di mister Davide Nicola: ascolta le prime parole azzurre del nuovo tecnico e le sue parole alla vigilia di Empoli-Monza su Empoli Football Channel.

La presentazione di mister Davide Nicola e le parole del tecnico azzurro prima di Empoli-Monza

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società azzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Una delle prime dichiarazioni di Nicola ha riguardato la possibilità di adottare una difesa a tre. “Le mie ultime avventure hanno sempre avuto una predisposizione alla difesa a tre“, ha affermato il tecnico. Tuttavia, ha sottolineato che la scelta della formazione dipenderà dalle caratteristiche dei giocatori, sottolineando l’importanza di rispettarne le qualità.

Nicola ha anche fornito una panoramica su ciò che si aspetta dalla sua squadra. “L’organizzazione e la fiducia reciproca sono fondamentali”, ha dichiarato. Ha enfatizzato il suo desiderio di vedere una squadra che abbia il coraggio di provarci, accettando gli errori come parte integrante del gioco. “Voglio una squadra che vada in campo con la voglia di proporre e di esprimere le proprie potenzialità“, ha aggiunto. Il nuovo allenatore ha elogiato la predisposizione al lavoro che ha riscontrato nella squadra, ringraziando il predecessore Andreazzoli per i valori trasmessi ai giocatori. Ha dichiarato che è fondamentale concentrarsi solo sul lavoro da fare in campo e conoscere le caratteristiche dei giocatori per adattarsi all’avversario.

Sulla lotta per la salvezza e sugli avversari, Nicola ha affermato che il livello della competizione è notevolmente aumentato e che tutte le squadre stanno cercando di guadagnare punti. Ha sottolineato l’importanza di costruire una consapevolezza attraverso l’identità di gioco e si è detto fiducioso di fronte alle sfide difficili che attendono la squadra.

L’aspetto mentale non è stato trascurato, con Nicola che ha sottolineato l’importanza dell’entusiasmo nel fare le cose. Ha parlato del suo arrivo a Empoli come frutto di una stima reciproca e ha elogiato la società per la sua capacità di produrre talenti per il futuro del calcio. Infine, ha toccato argomenti pratici, confermando le indisponibilità e fornendo alcune prime impressioni su nuovi arrivati come Cerri, sottolineando l’entusiasmo e le nuove caratteristiche che il giocatore ha portato alla squadra.