Pisa costretto alla rimonta, nel finale arriva il pari con la Reggiana

Il Pisa ha iniziato l’anno e il girone di ritorno con una sfida intensa contro la Reggiana, terminata con un coriaceo pareggio per 2-2.

I timori di una partita complicata per i nerazzurri sono stati confermati, non a caso la gara è stata caratterizzata da una serie di errori e situazioni che hanno messo in difficoltà i padroni di casa.

La squadra di Aquilani è stata sorpresa da alcuni svarioni difensivi nei primi minuti, subendo il primo gol su un veloce contropiede della Reggiana. Melegoni ha sorpreso la difesa nerazzurra con un potente destro all’incrocio dei pali al 9′. Tuttavia, il Pisa non ha abbassato la testa e ha reagito immediatamente. Valoti ha siglato il settimo gol stagionale trasformando un calcio di rigore al 15′, ottenuto per un fallo di mano di Sampirisi. Ma la Reggiana ha sfruttato nuovamente un errore difensivo, questa volta di Nicolas e Canestrelli, per riportarsi in vantaggio al 34′ con Antiste che ha sfruttato una situazione confusa in area. Il Pisa ha evitato il peggio prima dell’intervallo grazie al VAR, che ha annullato un gol agli ospiti per un fallo di mano di Gondo su un calcio di punizione.

Nel secondo tempo, Aquilani ha operato un triplo cambio, con Calabresi, D’Alessandro e Arena che sono entrati in campo. Il Pisa ha cercato il pareggio con diverse occasioni, ma è stato solo dopo l’ingresso di Bonfanti, subentrato a Moreo al 69′, che la situazione è cambiata.

Bonfanti ha trovato la rete del 2-2 al 81′: la squadra di Aquilani ha continuato a premere, con Bardi della Reggiana che ha salvato su diverse occasioni. Torregrossa, entrato nel finale, ha servito Bonfanti, ma il portiere avversario ha evitato il 3-2 con un intervento decisivo.

Nel secondo tempo il Pisa ha mostrato un atteggiamento più propositivo e ha creato numerose opportunità, insomma un bicchiere mezzo pieno per un pareggio che potrebbe essere un buon punto di partenza per il 2024 nerazzurro.

Pisa-Reggiana 2-2

Pisa: Nicolas; Barbieri, (46′ Calabresi) Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Marin, Nagy (46′ D’ALessandro); L. Tramoni (81′ Torregrossa), Valoti (46′ Arena), Mlakar; Moreo (69′ Bonfanti). All. Aquilani

Reggiana: Bardi; Romagna, Marcandalli, Sampirisi; Fiamozzi, Bianco (75′ Djamanca), Kabashi, Portanova (75′ Libutti); Melegoni, Antiste (75′ Crnigoj); Gondo. All. Nesta

Reti: 9′ Melegoni, 15′ Valoti su rig., 34′ Antiste, 82′ Bonfanti