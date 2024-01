Destinazione Lecco, i Nerazzurri riprendono la preparazione

Il Pisa Sporting Club ha ripreso oggi (lunedì) pomeriggio la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: l’appuntamento è per sabato 20 gennaio (ore 16.15) al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco per la sfida con i blucelesti lombardi.

Il programma settimanale, a partire dall’allenamento odierno, si svilupperà quasi interamente al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado che dopo la seduta di questo pomeriggio ospiterà quelle di martedì (mattina), mercoledì (pomeriggio) e giovedì (mattina).

Venerdì mattina appuntamento invece all’Arena Garibaldi per la tradizionale rifinitura della vigilia che precederà la partenza per raggiungere la sede del ritiro pregara in Lombardia.