Serie A: 200 volte Nikola Milenković

Nikola Milenkovic ha raggiunto quota 200 partite in Serie A, tutte con la maglia della Fiorentina.

Una lunga storia nonostante la giovane età del calciatore classe 1997. La sua avventura in maglia viola, infatti, ha ufficialmente preso il via il 16 giugno 2017, quando è stato annunciato il suo acquisto a titolo definitivo.

Il debutto di Milenković in Serie A è avvenuto il 22 dicembre dello stesso anno, indossando la maglia viola contro il Cagliari. Inizialmente impiegato come terzino destro a causa di un infortunio, Milenković ha mostrato da subito le sue qualità e la sua versatilità.

La svolta nella sua carriera con la Fiorentina è avvenuta nella stagione 2018/2019, sotto la guida tecnica di Stefano Pioli e successivamente di Vincenzo Montella. Milenković si è affermato come titolare inamovibile e ha contribuito con gol importanti, segnando tre reti in Serie A, di cui una contro la Juventus. La stagione successiva ha confermato la crescita costante del difensore serbo. Con 5 gol in 37 presenze in Serie A e 4 in Coppa Italia, Milenković è diventato uno dei giocatori più richiesti sul mercato, attirando l’attenzione grazie alle sue solide prestazioni difensive e alle incursioni vincenti in zona gol.

La quarta stagione, nonostante i cambi in panchina, ha visto Milenković guidare la difesa della Fiorentina con determinazione. Le sue tre reti contro Udinese, Genoa e Parma sono risultate cruciali per la salvezza della squadra viola. A conferma della fiducia nei suoi confronti, Milenković ha rinnovato il suo contratto per un ulteriore anno ad agosto.

La quinta stagione è stata caratterizzata da due gol decisivi in Coppa Italia, dimostrando ancora una volta la sua importanza nelle partite chiave. In campionato, Milenković ha chiuso con 34 presenze e un gol contro la Roma. Il suo impegno è stato premiato con un ulteriore rinnovo contrattuale, questa volta per 5 anni.

Nella sesta stagione, Milenković ha esordito in competizioni europee ed è stato capitano della Fiorentina per la prima volta in Serie A. Il suo contributo in Conference League è stato importante, tanto che è stato riconosciuto come il miglior giocatore nel suo ruolo e inserito nella squadra stagionale della competizione.

All’inizio della settima stagione, Milenković resta un elemento chiave nella difesa della Fiorentina. Quota 200 è stata raggiunta.