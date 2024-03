Pisa-Modena 2-2: pareggio in rimonta, ma fischi per Aquilani

L’Arena non apprezza. Va detto all’inizio visto che il finale ha visto i tifosi contestare la squadra e il tecnico. Basta questo per spiegare il pari? Forse no. Certo che il gol di Canestrelli in inferiorità numerica ha permesso al Pisa di ottenere un prezioso pareggio all’Arena Garibaldi. Nonostante il risultato finale, la prestazione della squadra è stata contestata dal pubblico, che ha manifestato il proprio dissenso con fischi e cori contro Aquilani.

Il match ha visto il Modena vicino al gol già nei primi minuti con un tentativo di Abiuso su cross di Palumbo, ma il portiere Loria ha compiuto un intervento decisivo deviando in angolo. Per il resto della prima metà del primo tempo, il gioco è stato caratterizzato da ritmi elevati, ma anche da possesso palla sterile e spazi chiusi.

Il Pisa ha subito un colpo duro con l’infortunio di Barberis al 17′, sostituito da Aquilani con Veloso. Nonostante le iniziative del Modena, il Pisa è riuscito a trovare il vantaggio al 43′ con Bonfanti, che ha anticipato il portiere avversario per siglare la terza rete stagionale.

La ripresa ha visto il Modena riequilibrare il punteggio grazie a un errore difensivo di Canestrelli, che ha aperto la strada a Abiuso per il gol del pareggio al 48′. La situazione è peggiorata per il Pisa al 60′ con l’espulsione di Valoti per doppia ammonizione, costringendo la squadra a giocare in inferiorità numerica per gli ultimi 30 minuti.

Nonostante la pressione del Modena, il Pisa è riuscito a pareggiare grazie a Canestrelli su calcio d’angolo calciato da Veloso all’85’. Nonostante il pareggio, i tifosi hanno manifestato il proprio disappunto con fischi e cori contro Aquilani a fine gara, sottolineando la delusione per la prestazione della squadra.

Il Pisa dovrà ora affrontare la sfida di gestire la contestazione interna mentre cerca di mantenere vive le speranze di una stagione positiva.

PISA-MODENA 2-2

Gli highlights

Il tabellino

PISA (3-5-2). Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Beruatto (17’ st Barbieri), Barberis (18’ pt Veloso), Valoti, Piccinini (35’ st Masucci); Tramoni (17’ st Tourè); Mlakar, Bonfanti (35’ st Moreo). A disposizione: Campani, D’Alessandro, Esteves, Leverbe, Nicolas, Sala, Trdan. Allenatore Aquilani.

MODENA (3-5-2). Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Santoro (3’ st Ponsi), Battistella (9’ st Magnino), Gerli, Palumbo (28’ st Duca), Corrado (28’ st Manconi); Gliozzi (9’ st Strizzolo), Abiuso. A disposizione. Gagno, Pergreffi, Oukhadda,, Tremolada, Bozhanaj, Mondele, Di Stefano. Allenatore Bianco.

Arbitro. Daniele Minelli di Varese. Assistente. Vivenzi-Luciani. 4° Ufficiale. Djurdjevic Var. Irrati. Avar. Miele

Reti. 42’ Mlakar, 49’ Abiuso, 74’ Strizzolo, 84′ Canestrelli.

Note. Santoro, Battistella, Palumbo, Duca, Strizzolo. Espulso Valoti al 59′ per doppia ammonizione. Recupero 3′ pt; 6′ st. Spettatori 6.524.