Finisce il sogno rossonero, il Padova ribalta la Lucchese e vola in finale

Che peccato! Il Padova si qualifica per la finale della Coppa Italia di Serie C, ribaltando la sfida contro la Lucchese con un netto 2-0 allo stadio Euganeo. Dopo la vittoria per 1-0 della Lucchese nella gara d’andata, il Padova ha dimostrato carattere e determinazione, conquistando il pass per la finale che si giocherà contro il Catania.

La partita è stata intensa fin dall’inizio, con il Padova che ha pareggiato la qualificazione al 31′ del primo tempo. Un calcio d’angolo è diventato pericoloso con un colpo di testa di Delli Carri, che ha colpito la traversa. Faedo è stato rapido nel ribadire in rete, portando il risultato sul 1-0 a favore dei padroni di casa.

Il primo tempo si è chiuso con la qualificazione di nuovo in parità, dopo la vittoria dell’andata della Lucchese. Nella ripresa, il Padova ha accelerato, cercando di ottenere il vantaggio decisivo. Al 50′, Radrezza e Cretella hanno sfiorato il gol, ma il portiere della Lucchese, Coletta, ha fatto buona guardia.

Nonostante le opportunità sprecate dal Padova, la Lucchese ha avuto un’occasione d’oro al 70′ con Quirini, ma Zanellati ha compiuto un grande intervento, mantenendo la porta inviolata. La svolta decisiva è arrivata al 74′ con Kevin Varas, che ha siglato il secondo gol per il Padova, portando il risultato sul 2-0.

La Lucchese ha cercato di rispondere con determinazione, ma Zanellati è stato decisivo in diverse occasioni, mantenendo la sua porta inviolata. Nonostante un’occasione colossale per la Lucchese all’80’ con Russo, il risultato è rimasto invariato.

Gli highlights di Padova – Lucchese 2-0

Il Padova, che ha già vinto la Coppa Italia di Serie C nella stagione 2021/2022, si prepara ora per la doppia sfida contro il Catania nella finale in programma il 19 marzo e il 2 aprile. La squadra di Vincenzo Torrente dimostra ancora una volta di essere una forza da non sottovalutare in questa competizione.

L’analisi del DS