Padova e Catania, le finaliste della Coppa Italia Serie C 2023-2024

Padova e Catania, dopo una lotta lunga 180 minuti, hanno strappato il pass per la finalissima in doppio confronto della Coppa Italia di Serie C.

Nel primo match tra Padova e Lucchese, giocato allo stadio “Euganeo”, sono stati i padroni di casa ad avere la meglio. I veneti si sono imposti con il risultato di 2-0, una rete per frazione di gioco, ribaltando così la sconfitta subita in terra toscana. A segno per i biancoscudati Carlo Faedo, al 31’ del primo tempo, e Kevin Varas, al 75’ della ripresa. Non è bastata, dunque, alla Lucchese la vittoria per uno a zero maturata nella gara d’andata.

Medesimo copione per la sfida del “Massimino” tra Catania e Rimini: un gol per tempo dei siciliani fissa il risultato finale sul punteggio di 2-0 e porta la squadra del tecnico Lucarelli (in panchina oggi il vice Vanigli) in Finale di Coppa Italia di Serie C. Le reti di Emanuele Cicerelli, al minuto 17 del primo tempo, e di Alessio Castellini, al minuto 84 della seconda frazione di gioco, sono state sufficienti a sovvertire l’uno a zero dell’andata a favore del Rimini. Il Catania, dunque, si giocherà il trofeo davanti al proprio pubblico che questa sera ha accompagnato la squadra facendo registrare il tutto esaurito.

Le due finaliste si affronteranno in prima battuta il 19 marzo allo stadio “Euganeo” di Padova, dove si giocheranno i novanta minuti d’andata, e poi il 2 aprile allo stadio “Massimino” di Catania che sarà il teatro della decisiva sfida di ritorno.