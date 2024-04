Il tecnico Aquilani presenta il match dell’Arena contro la Feralpisalò

Il Pisa Sporting Club torna a giocare tra le mura amiche nella settimana delle celebrazioni per il 115esimo dalla fondazione del Club.

Domani (ore 14.00) i nerazzurri si troveranno di fronte una Feralpisalò reduce da tre vittorie nelle ultime tre gare in trasferta. Un match, dunque, pieno di insidie che il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha così introdotto nella abituale conferenza stampa della vigilia: “La squadra si è allenata bene in settimana, abbiamo lavorato al meglio e sicuramente manderemo in campo una squadra competitiva perché abbiamo una rosa lunga e possiamo sopperire alle assenze. Sul modulo, soprattutto in chiave difensiva, valuteremo con attenzione anche perché abbiamo la possibilità di giocare in entrambi i modi, a tre oppure a quattro. In ogni caso nessuno può permettersi di sottovalutare l’impegno di domani perché la Feralpisalò è una squadra organizzata e compatta che ultimamente ha vinto gare importanti e che verrà a Pisa col coltello tra i denti; ma noi dovremo avere più coltelli di loro tra i denti, limitare al massimo gli errori e fare in modo che tutto ciò che abbiamo preparato vada in porto“