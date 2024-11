25 anni fa la scomparsa di Romeo Anconetani

Sono passati 25 anni da quel 3 novembre 1999 che segnò la fine di un’epoca.

Perché la scomparsa di Romeo Anconetani, il Presidentissimo, tracciò un solco definitivo tra il passato e il presente del Pisa Sporting Club catapultato dai fasti della Serie A del campionato (allora) più bello del Mondo ai dilemmi di una lunga e difficile risalita dopo il fallimento del 1994.

Curioso che oggi questo anniversario ricorra nel giorno in cui il Pisa Sporting Club è di scena allo Stadio “Zini” di Cremona, il luogo di una delle imprese più belle della Storia nerazzurra, sicuramente la più emozionante di quella squadra targata Anconetani. Una vittoria che proiettò il Pisa verso la Serie A con in panchina un altro personaggio indimenticabile, Gigi Simoni, allenatore entrato poi anche nella storia dei grigiorossi.

E allora in questo tourbillon di emozioni non possiamo che rivolgere ancora, e come ogni anno, un pensiero a Romeo Anconetani e ad un’epoca rimasta indelebile negli occhi di chi l’ha vissuta e non solo.

Ciao Romeo!

[Il commento è stato pubblicato dal Pisa Sporting Club]