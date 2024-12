Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 17° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Bari, in programma venerdì 13 dicembre (ore 20.30) alla Cetilar Arena

Arbitro. Luca Massimi (Termoli)

1° Assistente. Francesco Cortese (Palermo)

2° Assistente. Federico Votta (Moliterno)

4° Ufficiale. Roberto Lovison (Padova)

Var. Fabio Maresca (Napoli)

Avar. Oreste Muto (Torre Annunziata)