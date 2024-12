A Pisa si “Sogna in Grande” con BKT

Un altro Natale è alle porte e BKT, Title Sponsor della Serie BKT dal 2018, ha fatto squadra insieme a Lega B e Pisa Sporting Club con un’iniziativa inedita nel campionato italiano.

L’attività “Sogna in grande” è il progetto natalizio con l’obiettivo di raccontare il calcio dal punto di vista dei bambini. Spensieratezza, gioia, ingenuità, curiosità. Caratteristiche che gli adulti spesso dimenticano ma che sono alla base di ogni grande sogno. Proprio per questo, BKT vuole dare spazio alla fantasia dei più piccoli, trasformandoli nei protagonisti del mondo calcistico attraverso un’attività coinvolgente e creativa. Il progetto vedrà i bambini vestire i panni di figure professionali che ruotano intorno al mondo del calcio. Ci saranno dunque giornalisti sportivi e inviati, fotografi, videomaker, preparatori atletici, magazzinieri e speaker. Ognuno di loro sarà guidato da tutor del settore e ospiti d’eccezione.

Tra questi, in occasione del primo giorno di riprese fissato per lunedì 9 dicembre alla Cetilar Arena, ci sarà l’ex attaccante nerazzurro Davide Moscardelli che guiderà i giovani insegnando loro i segreti del calcio e modi di approcciarsi in questo mondo tanto bello quanto complicato. Il secondo giorno di riprese, invece, sarà previsto venerdì 13 ottobre durante la partita tra Pisa e Bari, che apre la 17° giornata della Serie BKT, che apre la 17° giornata della Serie BKT, con il noto telecronista di Dazn Riccardo Mancini che insegnerà ai giovani l’arte di respirare calcio a 360 gradi.

Il risultato del loro impegno sarà pubblicato a partire dalla giornata di domani sui canali social media del Pisa Sporting Club e di Lega B con una serie di episodi che termineranno il giorno di Natale con un “best of” di tutta l’attività.

“Sognare in grande” è molto più di un progetto natalizio. È un invito ai bambini a scoprire che il calcio e lo sport in generale sono universi ricchi di possibilità e che va oltre il rettangolo di gioco. È l’occasione di far scoprire loro che ogni sogno può trasformarsi in realtà. È proprio attraverso queste iniziative che BKT, Lega B e Pisa Sporting Club vogliono sottolineare l’importanza di coltivare la creatività e il talento dei più piccoli e far riflettere su valori come passione, lavoro di squadra, ma soprattutto condivisione e perseveranza nel credere nella possibilità di trasformare i loro desideri in realtà.

