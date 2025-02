Serie B: Il Pisa espugna Palermo e vola in vetta, 2-1 al Barbera

Il Pisa di Filippo Inzaghi firma un colpo pesantissimo al Renzo Barbera, battendo 2-1 il Palermo nell’anticipo della 24ª giornata di Serie B. I toscani costruiscono il successo nel primo tempo con le reti di Rus (su rigore) e Lind, resistendo poi nella ripresa grazie alle parate decisive di Semper. Ai rosanero non basta il gol di Brunori, e arriva così la seconda sconfitta consecutiva. Il Pisa si regala così una notte da capolista, in attesa della risposta del Sassuolo, impegnato domani contro la Juve Stabia.

La cronaca

La squadra di Inzaghi parte con il piede giusto e dopo soli 13 minuti passa in vantaggio: Rus, nel tentativo di crossare dalla destra, trova il braccio largo di Ranocchia in area. L’arbitro Bonacina non ha dubbi e assegna il rigore, che lo stesso difensore romeno trasforma con freddezza, spiazzando Desplanches per il 1-0.

Il Palermo prova a reagire al 23’ con un’iniziativa personale di Segre, che parte dalla propria metà campo e conquista un calcio di punizione dal limite. Sul pallone va Brunori, ma la sua conclusione viene deviata in angolo dalla barriera.

Al 28’, però, arriva il raddoppio del Pisa. Errore incredibile di Desplanches, che nel tentativo di rinviare col sinistro colpisce male il pallone, servendolo involontariamente a Lind. Il danese è rapido e spietato, ne approfitta e deposita in rete il 2-0, firmando il suo sesto gol stagionale.

I rosanero non si arrendono e provano a riaprire subito la gara. Tra il 35’ e il 40’ arrivano due occasioni importanti: prima Le Douaron prova un destro a giro dal limite, poi Brunori si coordina bene su un cross dalla destra, ma in entrambe le occasioni è Semper a salvare il Pisa, con interventi provvidenziali.

Nella ripresa il Palermo parte forte, spinto dai suoi tifosi. Al 51’ arriva il gol della speranza: Brunori raccoglie un pallone vagante in area e con un sinistro preciso infila Semper, accorciando le distanze per il 2-1.

Il Pisa accusa il colpo e arretra, lasciando il possesso ai padroni di casa. Al 66’ ci prova ancora Le Douaron, ma il portiere nerazzurro è ancora decisivo. Stessa sorte al 78’, quando Ranocchia si inserisce su un cross teso ma non riesce a trovare la porta.

Gli ultimi minuti sono un assedio del Palermo, che sfiora il pari all’85’ con una girata di Soleri alta di pochissimo. Il Pisa però resiste e porta a casa tre punti pesantissimi, grazie anche all’ennesimo intervento di Semper su un colpo di testa di Brunori al 90’.

Con questa vittoria il Pisa si prende momentaneamente il primo posto in classifica, aspettando la sfida del Sassuolo. La squadra di Inzaghi dimostra solidità e cinismo, con una prova difensiva solida e un portiere in stato di grazia.

Per il Palermo, invece, è notte fonda: dopo la sconfitta contro il Modena, arriva un altro ko che rischia di pesare nella corsa ai playoff.