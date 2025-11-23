“Riattaccare la spina e dare continuità”

Torna
il
campionato
e
il
Pisa
Sporting
Club
si
prepara
per
il
‘Monday
Night’
della
12esima
giornata
della
Serie
A
EniLive;
appuntamento
domani
(ore
20.45)
al
Mapei
Stadium
di
Reggio
Emilia.
Alla
vigilia
della
gara
con
il
Sassuolo
il
tecnico
nerazzurro
Alberto
Gilardino
ha
raccontato
la
marcia
di
avvicinamento
della
sua
squadra
verso
l’impegno
con
i
neroverdi:
“Dovremo
essere
bravi
a
riattaccare
la
spina
dopo
la
sosta;
non
solo
a
livello
agonistico,
ma
soprattutto
a
livello
emotivo
per
dare
continuità
a
quello
che
è
stato
fatto
nelle
settimane
precedenti.
Il
Sassuolo
è
una
squadra
che
ha
grande
qualità,
con
calciatori
esperti
ed
un
tecnico
molto
bravo
che
ha
vinto
un
campionato
e
ha
saputo
dare
un’identità.
Noi
abbiamo
avuto
diversi
calciatori
impegnati
in
Nazionale
e
abbiamo
lavorato
bene
con
quelli
rimasti;
dovrò
valutare
la
condizione
di
tutti
prima
di
fare
le
scelte
per
lunedì.
Dispiace
non
avere
i
nostri
tifosi
al
seguito;
mi
auguro
veramente
che
possano
tornare
in
trasferta
il
prima
possibile
ad
accompagnarci
in
questo
campionato“
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)