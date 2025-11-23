“Riattaccare la spina e dare continuità”

Torna

il

campionato

e

il

Pisa

Sporting

Club

si

prepara

per

il

‘Monday

Night’

della

12esima

giornata

della

Serie

A

EniLive;

appuntamento

domani

(ore

20.45)

al

Mapei

Stadium

di

Reggio

Emilia.

Alla

vigilia

della

gara

con

il

Sassuolo

il

tecnico

nerazzurro



Alberto

Gilardino

ha

raccontato

la

marcia

di

avvicinamento

della

sua

squadra

verso

l’impegno

con

i

neroverdi:

“Dovremo

essere

bravi

a

riattaccare

la

spina

dopo

la

sosta;

non

solo

a

livello

agonistico,

ma

soprattutto

a

livello

emotivo

per

dare

continuità

a

quello

che

è

stato

fatto

nelle

settimane

precedenti.

Il

Sassuolo

è

una

squadra

che

ha

grande

qualità,

con

calciatori

esperti

ed

un

tecnico

molto

bravo

che

ha

vinto

un

campionato

e

ha

saputo

dare

un’identità.

Noi

abbiamo

avuto

diversi

calciatori

impegnati

in

Nazionale

e

abbiamo

lavorato

bene

con

quelli

rimasti;

dovrò

valutare

la

condizione

di

tutti

prima

di

fare

le

scelte

per

lunedì.

Dispiace

non

avere

i

nostri

tifosi

al

seguito;

mi

auguro

veramente

che

possano

tornare

in

trasferta

il

prima

possibile

ad

accompagnarci

in

questo

campionato“

