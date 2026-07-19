Il Pisa SC sale sul palco di Morgex

Si torna sempre dove si è stati bene.

E il Pisa Sporting Club per il secondo anno consecutivo ha scelto Morgex e la Valdigne per la fase di preparazione precampionato. La Valle d’Aosta è tornata dunque a colorarsi di nerazzurro per un’estate all’insegna del calcio e del divertimento.

A conclusione di questa prima settimana di lavoro una rappresentanza del Club nerazzurro composta da Antonio Caracciolo, Giuseppe Leone e Tommaso Marras è salita sul palco allestito in Piazza Principe Tomaso, a Morgex, per il tradizionale scambio dei saluti con le istituzioni locali e un primo incontro con i tifosi pisani già presenti in gran numero in Valle d’Aosta.

Ad accogliere i Nerazzurri il Sindaco di Morgex Federico Barzagli, accompagnato da Marco Albarello (Consulente per la Regione Valle d’Aosta per i grandi eventi sportivi), Mathieu Ferraris (Presidente Unitè des Communes Valdigne Mont Blanc e Sindaco di La Thuile), Veronica Pellizzari (Sindaco di Prè Saint Didier) e Libera Gallo Lassere (Assessore Sport, Turismo e Ambiente del Comune di La Salle)

Filo conduttore degli interventi sul palco, coordinati dallo speaker Marco Guidi, la soddisfazione reciproca per questa nuova estate nerazzurra alle pendici del Monte Bianco; un successo in termini turistici e logistici. I nerazzurri presenti sul palco hanno sottolineato la cortesia e la disponibilità di tutte le realtà del territorio impegnate nella perfetta riuscita di questa intensa fase di preparazione; dal Sindaco di Morgex e dalle altre autorità locali è arrivato il ringraziamento per la fiducia accordata e per l’ondata di corretta e sana passione che i tifosi nerazzurri hanno saputo dimostrare l’anno passato e confermare in questa estate.

Gli applausi del pubblico presente hanno quindi accompagnato i saluti finali, prima del momento dedicato ad autografi e foto in un clima di grande festa e cordialità, trampolino perfetto per il primo impegno ufficiale sul terreno di gioco: l’appuntamento è per oggi (ore 18.00) quando il Pisa affronterà in amichevole il Pavia.

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