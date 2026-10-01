Nerazzurri pronti per la trasferta Monegasca

Si avvicina l’importante test internazionale con l’AS Monaco per il Pisa Sporting Club.
I nerazzurri partiranno domani pomeriggio, dopo la consueta seduta di allenamento mattutina, per raggiungere la sede del ritiro pregara a Montecarlo: il giorno successivo si trasferiranno al Centre du Performance, teatro della gara amichevole che sarà trasmessa in diretta dal canale ufficiale youtube della Società monegasca (https://www.youtube.com/@asmonaco).
La squadra nerazzurra rientrerà quindi nella serata di sabato in città per tornare in campo al Centro Sportivo di San Piero a Grado domenica mattina; lunedì, invece, breve stop all’attività che riprenderà regolarmente martedì 6 ottobre.
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