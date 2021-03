La morte di Marchettoni: grave lutto per Pistoia e la Pistoiese

Non rivedremo più quel sorriso dietro gli inconfondibili baffi, la sua gentilezza e simpatia. Il Covid, questo killer terribile che sta devastando l’esistenza di tutti noi, si è portato via stamani alle 10:30 Enzo Marchettoni, simbolo della pistoiesità allo stato puro, che stava lottando al San Jacopo. La trattoria di Marchettoni in San Vitale è un locale molto caratteristico in cui campeggiano tantissime foto storiche della Pistoiese, della quale Enzo era un supporter da decenni e dove si respira un’aria familiare e accogliente. Con grande tristezza nel cuore rivolgiamo alla famiglia di Enzo il caldo abbraccio della Pistoiese tutta, di cui si rende partecipe il presidente Orazio Ferrari che di Enzo era amico sincero.