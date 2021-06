Il Covid ha falciato la vita di un altro ex calciatore arancione: Loris Dominissini. Dopo gravi complicazioni si è spento ieri all’ospedale di San Vito al Tagliamento. Dimissioni arrivò alla Pistoiese nel 1993, ma purtroppo subì un infortunio in amichevole prima di iniziare il campionato. La Us Pistoiese si unisce alli