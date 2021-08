Pistoese: cordoglio per la scomparsa di Carluccio Ceccarelli e Luca Iozzelli

La Us Pistoiese 1921 esprime profondo cordoglio per due terribili lutti che nella giornata di ieri hanno colpito l’intera comunità e in particolare la famiglia arancione. Carluccio Ceccarelli, ex sindaco di Cutigliano e Luca Iozzelli, ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, scomparsi ieri, erano entrambi legati a questi colori. Ceccarelli, grande tifoso, ha accolto la Pistoiese nel suo albergo, il Sichi di Pian degli Ontani, con grandissimo piacere e il club si è sempre sentito a casa nei numerosi anni in cui ha fissato a Cutigliano il proprio ritiro, in un binomio andato avanti anche negli ultimi tre anni in cui ad usufruirne è stato il settore giovanile. Iozzelli, tra l’altro fratello di Giulio, ex dirigente ed ex calciatore e figlio di Giovancarlo, vice presidente nell’era Melani, ha sempre dimostrato vicinanza ai colori anche attraverso la Fondazione. Alle famiglie giunga vicinanza e affetto da parte della Società arancione.