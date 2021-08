Tesserato il giovane Jacopo Deratti

La Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del difensore Jacopo Deratti, classe 2003, giovane di serie.

Profilo

Nato il 1 luglio 2003 ha militato fino alla scorsa stagione nel Carpi che lo aveva prelevato dalla Lodigiani. È un difensore centrale alto 183 centimetri e ottimo prospetto. Cresciuto tra i laziali, ha disputato l’ultima stagione nella Primavera dei modenesi in cui si è distinto, meritandosi anche la convocazione in prima quadra. Adesso a credere in lui è la Pistoiese con la quale si sta allenando agli ordini di mister Sassarini.