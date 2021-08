Sebastiano Luperto: “Voglio ripagare la fiducia che ho percepito fin da subito”

Il nuovo esordio in Coppa Italia contro il Vicenza e ieri le prime parole azzurre di Sebastiano Luperto, tornato ad Empoli dopo tre stagioni.

“Sono contentissimo di tornare qua – ha dichiarato -, ho sentito da parte di tutti grande voglia per farmi tornar e adesso voglio dimostrare il mio valore in campo. Questa è una società molto organizzata, l’anno della promozione l’impressione fu estremamente positiva e dove si sta bene è sempre bello tornare. Arrivo dopo un anno che ha purtroppo visto una retrocessione ma che allo stesso tempo mi è servito per acquisire esperienza che adesso cercherò di riportare in campo per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

“Siamo un gruppo di qualità – ha aggiunto -, dobbiamo fare il nostro gioco pur restando equilibrati e allo stesso tempo senza esaltarsi troppo nelle vittorie e deprimersi nelle sconfitte. Dovremo essere compatti e quadrati per raggiungere la salvezza ed essere un gruppo coeso. Quanto ha inciso Andreazzoli nella scelta? Il mister è stato fondamentale, fin da subito ho avvertito la sua volontà di farmi tornare. La gara con la Juventus? Ci vorrà grande attenzione, davanti troveremo grandi campioni che possono risolvere la gara in qualsiasi momento. Non dovremo comunque snaturarci, proporre il nostro gioco consapevoli che poi alla lunga i risultati arriveranno”.

“Obiettivi? – ha concluso – Ripagare la fiducia che ho avvertito fin da subito da parte di tutti e raggiungere la salvezza. Da parte mia cercherò anche di essere di aiuto per tutto il gruppo, con qualche consiglio ai giovani e a tutti i compagni per riuscire insieme a raggiungere l’obiettivo”.