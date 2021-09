Accordo triennale con il sistema di biglietteria ETES

La US PISTOIESE 1921 comunica di aver stretto un accordo di collaborazione triennale con il sistema di biglietteria ETES, per la gestione della prevendita di biglietti ed abbonamenti.

Sarà dunque possibile, come annunciato, usufruire del nuovo circuito per seguire dal vivo gli arancioni fin dalla partita Pistoiese – Grosseto, che si terrà allo Stadio Comunale “Marcello Melani”, domenica 5 settembre 2021.

Per acquistare il titolo basterà collegarsi al sito https://www.etes.it/, selezionare l’evento e seguire le istruzioni, oppure recarsi al punto vendita ETES di Pistoia, presso il Bar “Il Corallo” in Via Dalmazia, 275.

ETES (Electronic Ticket Emission System) è attivo da oltre venti anni nel settore degli eventi sportivi e non solo. Per quanto riguarda il Campionato di Serie C, ETES è official ticketing partner anche di: Carrarese, Virtus Entella, Pontedera, Imolese e Lecco.