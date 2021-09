Alle 17:30 calcio di inizio di Vis Pesaro – Pistoiese. Il live della gara

Sabato calcistico per il girone B della Serie C, con gli arancioni impegnati in trasferta a Pesaro contro la Vis. Per mister Sassarini tre defezioni pesanti: capitan Valiani, Crespi e Stijepovic. A sorpresa, un po’ per le assenze, un po’ per scelta mister Sassarini schiera un undici iniziale inatteso. Va in panchina Castellano per far posto a Mal, dietro schieramento a quattro con Gennari, Sottini, Sabotic e Ricci. Tridente davanti con Ubaldi, Pinzauti e Vano. Arbitra l’incontro Madonia di Palermo.

4′ Goool arancione!!! Sottini raccoglie un servizio di Vano dopo una percussione sulla fascia sinistra di Mal e di giustezza supera Farroni. 0-1

5′ ammonito Romano per gioco violento.

30′ Rigore contro la Pistoiese per fallo di Sabotic su Saccani. Giallo al difensore. Batte Cannavò. Tiro forte e angolato, ma Pozzi é molto reattivo e con un balzo felino intercetta la sfera e la spedisce in angolo. Si resta 0-1

Due minuti di recupero.

47′ gooooool. Raddoppio arancione. Su una punizione di Romano conquistata da Vano, dopo che Pinzauti aveva da par suo difeso una splendida sfera offertagli da Mal. La conclusione dell’ex Casertana è respinta dalla barriera, raccoglie Pinzauti chee supera Farroni: 0-2 con un fendente chirurgico di sinistro.

Fine primo tempo Vis Pesaro – Pistoiese 0-2.

Frazione ben giocata dalla Pistoiese, presente e attiva in tutte le zone del campo, brava a chiudersi e ripartire. Come accaduto in occasione delle due reti.

Secondo tempo.

Ammonito Gennari. 10′

Ammonito Santoro 16′

Ammonito De Respinis 20′

24′ esce Gennari per infortunio entra Moretti.

27′ ammonito Coppola.

32′ dentro Eleuteri e Cusumamo, fuori Astrologo e Rubini.

41′ Minardi, D’Antoni e Martina per Pinzauti, Romano e Ubaldi.

45′ ammonito Sottini.

6 minuti di recupero.

47′ ammonito Minardi.

Triplice fischio: vittoria spettacolare della Pistoiese.

VIS PESARO (3-4-1-2): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Giraudo; Saccani (Pinelli al 84′), Coppola, Astrologo (Eleuteri al 73′.), Rubin (Cusumano al 73′); Rossi (Lombardi al 46′.); Cannavò (De Respinis al 46′.), Gucci. A disposizione: Campani, Mastrippolito, Manetta, Carnicelli, Pellizzari, Accursi, Pierpaoli. Allenatore: Marco Banchini

PISTOIESE (4-3-3): Pozzi; Gennari (Moretti al 65′), Ricci, Sabotic, Sottini; Romano (Minardi al 84′.), Santoro, Mal (Tempesti al 91′); Ubaldi (D’Antoni al 84′), Vano, Pinzauti (Martina al 84′.). A disposizione: Toselli, Castellano, Martini, Basani, Deratti. Allenatore: David Sassarini. ARBITRO: Sig. Mario Madonia di Palermo (Landoni-Miccoli-Marcolin).

MARCATORI: Sottini al 4’, Pinzauti al 47’ pt.