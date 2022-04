Biglietti per Lucca da domattina anche al Bar ‘Il Corallo’

Venendo incontro alle esigenze degli sportivi, la Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare che in vista della trasferta di sabato a Lucca sarà da domattina, 22 marzo, attivo a Pistoia, un punto vendita dei biglietti, più precisamente il tagliando si potrà acquistare al Bar “Il Corallo” in via Dalmazia.

La Società ricorda ai risidenti in provincia di Pistoia che potranno i medesimi acquistare esclusivamente tagliandi per il settore ospiti e che per loro la vendita sarà possibile fino alle ore 19:00 di domani.