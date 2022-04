Lucchese – Pistoiese: è attiva la prevendita Settore ospiti

La società Lucchese 1905 fa sapere che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese – Pistoiese è attiva sul circuito GO2.

I biglietti saranno acquistabili online seguendo il link: https://www.go2.it/ e digitando l’evento suddetto nell’apposito campo di richiesta.

Il costo del tagliando per la Curva EST (Settore Ospiti) è di euro 9 (oltre diritto di prevendita e spese).

Si ricorda agli sportivi arancioni che i residenti in provincia di Pistoia avranno accesso esclusivamente al Settore riservato agli ospiti e che per i medesimi la possibilità di acquistare il tagliando terminerà alle ore 19 di venerdì.

La società Lucchese 1905 ricorda che per accedere allo stadio tutti gli utenti maggiori di anni 12 dovranno esibire il GREEN PASS in corso di validità e mostrarlo al personale steward prima dell’accesso, fatto salvo l’eventuale certificato di esenzione, come da circolare del Ministero della Salute. Sarà inoltre obbligatorio indossare una mascherina FFP2.