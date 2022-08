Allenamento congiunto: Pistoiese-Fucecchio 5-0

In attesa del debutto ufficiale stagionale in Coppa Italia contro il Mobilieri Ponsacco, la Pistoiese è oggi scesa in campo al Turchi per un allenamento congiunto con il Fucecchio, formazione partecipante al prossimo campionato di Eccellenza.

Terminata con il punteggio di 5-0 per gli arancioni, frutto della doppietta di Corado ed i gol di Zini, Merluzzi e Barzotti su calcio di rigore, la partita è stata un’ulteriore occasione per mister Cascione e lo staff tecnico di testare calciatori e tattiche in vista dei prossimi impegni. Dopo un primo tempo equilibrato, i cambi nella ripresa hanno permesso di sbloccare il match e dilagare nel finale.

La Pistoiese è scesa in campo con: Urbietis, Merluzzi, Viscomi, Basani, Tesi, Macrì, Davì, Evangelista, Sighinolfi, Di Biase e Giustarini. Nella ripresa sono poi subentrati Magri, Barzotti, Benassi, Caponi, Biagioni, Caserta, Corado, Florentine e Zini. In panchina anche Rodi, Puzone, Pucci e Bezzini mentre Di Matteo ha riposato a causa di una contusione.

