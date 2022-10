Addio a Bruno Bolchi, colui che riportò la Pistoiese in Serie B

La società US Pistoiese si unisce al cordoglio per la scomparsa di Bruno Bolchi, da molti conosciuto come “Maciste”, allenatore arancione in due diverse stagioni. Prima nell’annata 1972/73, ottenendo il terzo posto in Serie D, ma in special modo nella stagione 1976/77 dove riuscì a vincere il Girone B di Serie C e ad ottenere la conseguente promozione in Serie B dopo 29 anni.

Alla famiglia ed ai suoi cari le più sentite condoglianze della società.

