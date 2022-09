In merito alla situazione riguardante l’impianto sportivo Frascari, la Società US Pistoiese 1921 ringrazia i preposti uffici comunali per la celere risoluzione della problematica della potatura degli alberi.

Si comunica ai tifosi che l’impianto Frascari adesso è pienamente usufruibile.

