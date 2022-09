Il gruppo squadra arancione si è allenato questa mattina in preparazione alla gara di Crema di domenica, giunti oggi a due giorni dalla sfida valida per la terza giornata di campionato.

I calciatori hanno iniziato con l’attivazione muscolare, proseguendo poi con torelli, esercizi di rapidità e sviluppi offensivi. Divisi in due gruppi, i ragazzi di mister Cascione hanno svolto esercitazioni tattiche per difesa e attacco alternandosi, terminando con le conclusioni in porta.

Primo assaggio di campo anche per Nicola Citro, allenatosi a parte in attesa dell’ufficializzazione, e lavoro differenziato per Gaston Corado. Intera seduta per il resto della squadra.

L’articolo L’allenamento odierno a due giorni dal Crema proviene da US Pistoiese 1921.