Alla luce delle novità riscontrate nella gestione dell’Impianto Sportivo G. Frascari, la società US Pistoiese 1921 informa la città che, vista la mancata potatura e manutenzione degli alberi a carico dell’Amministrazione Comunale, come da appalto di gestione per interventi di tipo straordinario, l’impianto rimarrà chiuso agli spettatori onde evitare pericoli dalla possibile caduta di rami.

