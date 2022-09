Gli arancioni di mister Cascione si sono riuniti questa mattina presso il campo sportivo Turchi per una partitella in famiglia. L’occasione è stata utile per vedere subito all’opera i due ultimi arrivati: Filippo Boccardi e Raffaele Ortolini, nuovi rinforzi per il reparto avanzato.

Tra gli assenti, oltre all’infortunato Gaetano Caserta, anche Manuele Giustarini, oggi a riposo precauzionale. Gaston Corado ha invece svolto allenamento differenziato a parte.

L’articolo Partitella al Turchi: i nuovi subito in campo proviene da US Pistoiese 1921.