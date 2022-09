Rinnovo partnership con il Centro Massofisioterapico Vignali

La società US Pistoiese 1921 comunica il rinnovo della partnership con il Centro Massofisioterapico Vignali per l’attuale stagione sportiva.

Tanti valori condivisi, come l’intendere il calcio non solo come manifestazione sportiva, ma occasione di confronto ed anche di convivialità e divertimento, sono alla base della rinnovata collaborazione ufficiale tra U.S. Pistoiese 1921 ed il Centro Massofisioterapico Vignali Snc.

” Per prima cosa – dichiara il Direttore del Centro Fisioterapico Vignali, Cristiano Ettore Saracca – desidero ringraziare L’Amministratore delegato della Società, l’Avv. Gammieri, per aver fortemente creduto in questa Partnership. Il Centro Fisioterapico Vignali ha una lunga storia di vicinanza allo Sport professionistico e non del nostro territorio. Con questa rinnovata collaborazione, mediante il supporto dei nostri servizi e dei nostri operatori, in primis su tutti Vinicio Vignali, storico fisioterapista con una lunga esperienza nel mondo del sport professionistico, desideriamo sempre di più sostenere la Società nei progetti attuali ed in quelli futuri che ci auguriamo siano ricchi di successi e soddisfazioni per il Club, per i Tifosi e per la nostra Città.”

