Serie D, 5a giornata: Giana Erminio-Pistoiese (1-1)

Altro turno infrasettimanale per la Pistoiese presso lo stadio Città di Gorgonzola, Giana Erminio – Pistoiese, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie D, girone D. Una partita carica di emozione e intensità, soprattutto negli ultimi minuti di gioco, terminata 1-1 con il gol di Ortolini al 47′ del secondo tempo e l’occasione di Fall allo scadere.L’inizio premia i padroni di casa che vanno subito vicini al vantaggio con un’ azione personale di Perico. Nei minuti iniziali la Giana prova a spingere rendendosi pericolosa con un paio di cross, facili per Urbietis. La prima occasione da gol porta ancora la firma di Macrì, che al 20′ di gioco, con personalità, prova una conclusione, controllata con facilità dal portiere biancoazzurro. Pochi minuti dopo si accende nuovamente la Pistoiese con un gran lancio di Citro per Barbuti che vince il corpo a corpo con un difensore, ma arriva poco incisivo davanti alla porta non trovando la conclusione. Alla mezz’ora gli arancioni continuano il pressing con Citro che salta l’uomo ma viene recuperato da un difensore che mette in angolo. Poco dopo è di nuovo il 90 a provare ad anticipare il portiere, ma ancora niente da fare. All’ultimo giro di orologio del primo tempo altra splendida giocata di Citro per Barbuti che stoppa e punta la porta, ma ancora una volta viene recuperato da un difensore.

Una Pistoiese in crescita nel primo tempo che va negli spogliatoi sullo 0-0.

Il secondo tempo si accede solo al 10′ con il rigore in movimento di Fumagalli che calcia sopra la traversa. Nella ripresa i biancazzurri ci riprovano in varie occasioni, ma è la squadra ospite ad avere l’azione più vicina al vantaggio al 17′ con Caponi, servito da Macrì, che conclude colpendo il palo alla destra di Pirola. A venti minuti dalla ripresa Arancioni costretti in dieci, dopo il secondo giallo di Biagioni entrato in ritardo su Messaggi. Nonostante l’inferiorità la Pistoiese aumenta il ritmo della partita, frutto anche della buona reattività avuta dai cambi. Insidiosa la punizione al 30′ di Caponi da quaranta metri, tolta dall’angolino da Pirola. Arriva un’altra pericolosa azione sugli sviluppi del calcio d’angolo con Benassi che tira deciso in porta, ma la palla viene deviata e finisce alta di poco. Gol annullato per la formazione arancione a pochi secondi dalla fine dei minuti regolamentari: colpo di testa di Ortolini annullato dall’assistente di linea per posizione irregolare, discutibile per la panchina. Dopo un secondo tempo di grande intensità arriva il vantaggio al secondo dei 5 di recupero, con Ortolini che mette la palla in rete sfruttando una punizione di Caponi. Poi, la beffa nel finale. Un colpo al volo di Fall su un cross dalla sinistra, la palla finisce nell’angolino, niente da fare per Urbietis. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per una mancata vittoria, ma un risultato fatto di una prestazione di grande livello e crescita per la Pistoiese.

GIANA ERMINIO – PISTOIESE : 1-1

GIANA ERMINIO (3-4-1-2): Pirola; Perico, Minotti, Previtali (dal 33′ st Colombara); Corno Messaggi, Marotta, Mandelli (dal 43′ st Ghilardi); Lamesta (dal 1′ st Ballabio); Fumagalli (dal 21′ st Calmi), Perna (dal 33′ st Fall). A disposizione: D’Aniello, Bassani, Gaye, Gorghelli.

Allenatore: Sala.

PISTOIESE (4-3-1-2): Urbietis; Biagioni, Benassi, Urbinati Arcuri; Sighinolfi (dal 14′ st Florentine), Caponi, Davì; Macrì; Barbuti (dal 14′ st Barzotti, dal 26′ st Ortolini), Citro (dal 43′ st Di Biase). A disposizione: Magri, Pertica, Boccardi, Evangelista, Viscomi.

Allenatore: Cascione.

Direttore di gara: Cappai di Cagliari coadiuvato da Brizzi di Aprilia e Mascali di Paola.

Marcatori: Ortolini al 47′ st, Fall al 50′ st.

Recupero: 1′pt, 5′ st.

Note: Ammonito Sighinolfi, Barbuti, Marotta, Corno, Mandelli. Espulso Biagioni al 16′ st. Angoli 3-7.

