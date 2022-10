Mister Cascione sollevato dall’incarico

La società US Pistoiese 1921 comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra Emmanuel Cascione. Al tecnico il ringraziamento per l’impegno profuso in questo inizio di stagione alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Contestualmente sono stati esonerati dai rispettivi incarichi il viceallenatore Massimo Belluomini ed il preparatore atletico Luca Lancioni, ai quali va il ringraziamento della società per il lavoro svolto.

