Serie D, 9°giornata: Carpi-Pistoiese si chiude in parità

Con i rumori dei tifosi biancorossi, la Pistoiese torna a casa con un punto dal “Cabassi”. La squadra di Cascione, passata in svantaggio alla fine del primo tempo con la rete di Calanca, ha trovato la rete del pareggio con Florentine al 33′ della ripresa.

Un inizio di gara timido per la squadra ospite che tenta con determinazione di difendersi dal forte attaccato biancorosso. Un Carpi sicuramente più pericoloso nella prima frazione di gioco, il quale va vicino al vantaggio in due circostanze: il tiro di Sall su cross di Beretta, che trova un lucidissimo Urbietis, il quale riesce a fare il miracolo, e poi lo stesso Beretta, che non trova la porta a pochi metri dal giovane lituano. La prima vera occasione per gli arancioni arriva al 32′ con una buona giocata di Macrì, che poco dopo prova la conclusione con il supporto di Ortolini e Mehic, senza esito. Il Carpi continua ad attaccare con convinzione e al 39′ trova la rete con Calanca che, dall’angolo di Ranelli, calcia e segna.

Fischia Catanzaro. Si va all’intervallo sull’1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa grandi proteste da parte del Carpi per un gol annullato che avrebbe portato la squadra al raddoppio con la firma di Sall. L’attaccante ha intercettato un rinvio dell’estremo difensore Urbietis spedendo la palla in rete con l’esterno del piede, giudicato dal direttore di gara gioco pericoloso nei confronti del portiere arancione, vista l’altezza del piede.

Un secondo tempo nettamente migliore per la Pistoiese di mister Cascione che si spinge in avanti con forza e al 33′ trova il pareggio con Florentine su cross di Caponi. Allo stadio Cabassi, Carpi-Pistoiese finisce 1-1.

IL TABELLINO DI CARPI-PISTOIESE 1-1

CARPI (4-3-1-2): Balducci; Casucci (dal 30′ st Sabattini), Boccaccini, Calanca, Navarro; Ranelli (dal 39′ st Olivieri), Yabrè, Beretta; Cicarevic (dal 20′ st Bouhali); Arrondini, Sall (dal 34′ st Stanco). A disposizione: Lusetti, Cestaro, Dominici, Mollicone, Villa. Allenatore: Bagatti.

PISTOIESE (4-3-1-2): Urbietis; Pertica (dal 30′ st Florentine), Biagioni, Urbinati, Arcuri; Mehic, Caponi, Davì (dal 22′ st Basani); Macrì; Ortolini, Citro. A disposizione: Magri, Corado, Di Biase, Di Matteo, Evangelista, Viscomi, Sighinolfi. Allenatore: Cascione.

DESIGNAZIONE ARTITRALE: Catanzaro di Catanzaro, Scribani e Di Dio.

RETI: Calanca al 40′ pt, Florentine al 35′ st

NOTE: Ammonito Ranelli. Angoli 2-4.

L’articolo Serie D, 9°giornata: Carpi-Pistoiese si chiude in parità proviene da US Pistoiese 1921.