Due colpi di mercato in casa Arancione: ufficiali Salto e Tanasa

Conclusi due colpi di mercato decisivi per la squadra arancione.

Due pezzi da 90, due giocatori importanti per la prossima stagione, frutto di un lavoro notevole dello staff tecnico in questi mesi estivi. Gli ultimi acquisti arrivati in casa Arancione, sono approdati in queste ore in ritiro a Marcellano.

Chi è Damian Salto

A dar sostegno alla difesa di Consonni è arrivato l’argentino, classe 1992, Damian Salto. Nella passata stagione ha militato con la maglia del Chieti, ed in precedenza quelle della Nocerina, Avetrana, Altamura e Casertana. Un giocatore esperto, con alle spalle un centinaio di partite nella serie D italiana.

Chi è Andrea Tanasa

Altro innesto di grande rilevanza per L’olandese é Andrea Tanasa. Nato in Romania, classe 1990, è un centrocampista di grande fisicità ed esperienza. Una carriera notevole, tra cui Virtus Verona, Campodarsego, Caronnese, Pont Donnaze Rimini, con alle spalle 300 partite nella serie D italiana e 22 reti. Il centrale di centrocampo è stato tra i protagonisti della promozione del Rimini con il quale ha giocato nella passata stagione in Lega Pro.

Benvenuti in arancione Damian e Andrei!

Fonte US Pistoiese 1921.