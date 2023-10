Pistoiese, il nuovo allenatore arancione è Manolo Manoni

L’U.S. Pistoiese 1921 è lieta di annunciare la nomina ad allenatore responsabile della prima squadra di Manolo Manoni. Classe ‘77, nativo di Jesi, il nuovo tecnico arancione è reduce dall’esperienza di sei mesi alla Sambenedettese nel Girone F di Serie D.

In precedenza, Manoni ha guidato Grottammare (dove ha cominciato il suo percorso da tecnico), Sangiustese e Castelfidardo. In totale, conta 31 panchine in Serie D e 44 in Eccellenza. Da calciatore, Manoni ha invece iniziato nel settore giovanile dell’Ascoli, dove ha esordito in Serie B nella stagione 1994-95, per poi vestire numerose maglie in Serie C, nel ruolo di centrocampista (Tolentino, Turris, Fano, Maceratese, Latina, Taranto, Ternana, Pro Vasto e Brindisi). La sua carriera da giocatore si è chiusa nel 2012. A Manolo l’augurio di buon lavoro da parte della società.