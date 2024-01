Pistoiese. Rimborso abbonamenti, ecco quando e dove restituire la tessera

L’Us Pistoiese 1921 rende noto che gli abbonati per la stagione in corso che hanno deciso di richiedere – entro i termini prestabiliti – un rimborso per l’intero ammontare della cifra spesa, approfittando quindi della possibilità offerta dalla società lo scorso 6 gennaio, dovranno riconsegnare la tessera nelle seguenti date: venerdì 19 gennaio, dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18, presso la sede del club in via dello Stadio; domenica 21 gennaio, in orario di biglietteria (dalle 10 alle 12 e dalle 12:45 fino alle 15:15), presso la Gradinata.