1° Open Day femminile, successo in Orange

Pioggia, vento e campo pesante non ha fermato stamane presso il “sussidiario” Turchi il primo Open Day organizzato e diretto dallo staff tecnico-dirigenziale, tra cui i tecnici Milco Petroni, Giampaolo Hollmann, Mirco Poli, il calciatore Giulio Cipriani e la coordinatrice Justine Sumkazu e le dirigenti accompagnatrici, Antonia Di Girolamo e Cristina Menechini, del movimento femminile. Una ventina di ragazze, entusiaste per l’appuntamento, hanno sfidato il meteo avverso per divertirsi insieme, svolgendo esercizi di ogni tipo col pallone, con partitella finale.

Correlati