Presentati ufficialmente i nuovi sponsor di maglia e pantaloncino

Questa mattina (8 settembre 2022), sono stati presentati in Comune i nuovi sponsor di maglia e pantaloncino dell’U.S Città di Pontedera.

L’avvocato Andrea Bargagna, responsabile marketing del Pontedera, ha ringraziato tutti gli sponsor e l’amministrazione.

“Ringrazio tutti gli sponsor che hanno deciso di continuare con noi questo percorso, mi riferisco a partner storici come Sofisport, Cridav e Radiologia Diagnostica Valdera. Ringrazio chi ha voluto rilanciare come Alioth e chi si è fidato di noi per il secondo anno successivo come Sana Pro e Pisa Utensili. Per ultimo, non in ordine di importanza, voglio ringraziare una new entry, Biemme Service, un’azienda di Livorno che ha creduto nel progetto e ha voluto investire a Pontedera”.

“Ci tengo a ringraziare Errea e RGM nella persona di Massimiliano Riccarducci, che è ormai nostro partner da 4 anni e ci ha aiutato a migliorare sempre di più la qualità delle nostre maglie, del materiale tecnico e del nostro merchandising. Ringrazio anche l’amministrazione di essere sempre presente e attenta alle esigenze dei nostri partner”.

Gli sponsor di maglia per la stagione 2022-23:

PISA UTENSILI

Presente alla conferenza stampa in rappresentanza dell’azienda: Rossana Giglioli

Dal 1980, Pisa Utensili consiglia e vende i migliori utensili per lavorazioni meccaniche: utensileria speciale, attrezzature per macchine utensili, strumenti di misura e controllo, dispositivi di protezione individuale, riaffilature e ricoperture speciali, arredi industriali, software per la progettazione su macchine CNC. Da Pisa Utensili puoi trovare una consulenza di alto livello e un sistema di qualità certificato ISO 9001.

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA VALDERA

Presente alla conferenza stampa in rappresentanza dell’azienda: Alessandro Cicarelli RDV è un centro ambulatoriale privato che offre servizi di diagnostica per immagini, ma anche visite specialistiche in numerose branche. L’impegno si traduce nel garantire ai pazienti strutture, strumenti, personale, attività e prestazioni sanitarie di livello qualitativo elevato e in dinamico miglioramento. La mission del Centro RDV è quella di divenire un centro di riconosciuto prestigio nella zona della Valdera, grazie all’offerta di servizi tecnologicamente evoluti, al personale altamente qualificato e alla capacità di rispondere rapidamente alle esigenze del cliente. Il Centro si impegna inoltre ad arricchire sempre più la propria offerta di servizi, ampliando le visite specialistiche anche ad altri ambiti. SOFISPORT Presente alla conferenza stampa in rappresentanza dell’azienda: Marina Nusca e Antony Pizza Sofisport è azienda specializzata nella realizzazione, installazione e manutenzione di campi in erba artificiale ed erba naturale rinforzata e prodotti con le più moderne tecnologie. Una cultura aziendale incentrata su una costante attività di ricerca e sperimentazione, di progettazione e programmazione che ha portato Sofisport a consolidare un know-how che dal 2004 è punto di riferimento per il mondo dell’erba sintetica in Italia. Una visione orientata al futuro, grazie ai costanti investimenti e allo sviluppo di nuove tecnologie che permettono di offrire prodotti di eccellenza in grado di coniugare qualità, sostenibilità e performance. Le soluzioni innovative costituiscono il valore aggiunto che consente a Sofisport di essere da sempre altamente competitiva in un mercato in continuo cambiamento.

CRIDAV

Presente alla conferenza stampa in rappresentanza dell'azienda: Davide Zaccaria Cridav Italia, con più di 20 anni di esperienza, oggi è una stimatissima realtà nel settore del risparmio energetico. Siamo esperti nella vendita e consulenza di climatizzatori, stufe, caldaie, infissi, allarmi e fotovoltaici. Il nostro lavoro è individuare la migliore soluzione per ottenere un elevato risparmio energetico e quindi anche economico senza rinunciare alla comodità ed al design. SANA PRO Presente alla conferenza stampa in rappresentanza dell'azienda: Matteo Arcenni I servizi di Sana Pro spaziano dalla sanificazione ambientale per industrie e privati, alle lavorazioni nel mondo della nautica. Sono leader nel settore del lavaggio e nella protezione dei lapidei e legni come il teak, mentre nel settore automotive si distinguono per il lavaggio e il detailing della vernice. BIEMME SERVICE Presente alla conferenza stampa in rappresentanza dell'azienda: Simone Sivieri Biemme Service è una realtà che si impegna in un ampio spettro di servizi per la cura delle strutture edili. L'impresa nasce per offrire un contributo professionale nella realizzazione di impianti elettrici. Negli anni, Biemme Service ha allargato le sue competenze fino a occuparsi di costruzione di case chiavi in mano, ristrutturazioni e posa di sistemi termici e termoidraulici. Ad oggi l'azienda sa incontrare le esigenze più diffuse ed opera anche nell'ambito delle sanificazioni. ALIOTH Presente alla conferenza stampa in rappresentanza dell'azienda: Matteo Arcenni Alioth è Cooperativa sociale Onlus a scopo plurimo, votata al dinamismo e all'innovazione. Crea opportunità sviluppando metodi integrati di analisi, gestione e messa in opera di servizi multi-professionali. Alioth gestisce varie tipologie di servizi: attività sociali, educative ed artistico- culturali si affiancano a interventi di pulizia e sanificazione di ambienti, seguendo una visione di promozione degli individui, della comunità e del territorio.

L’articolo Presentati ufficialmente i nuovi sponsor di maglia e pantaloncino proviene da U.S. Città di Pontedera.