Mezzolara-Pistoiese: le informazioni per i biglietti del settore ospiti

La società US Pistoiese comunica le modalità di acquisto dei biglietti per la seconda gara di campionato contro l’A.S.D. Mezzolara, domenica 11 settembre alle ore 15:00 presso lo stadio “Pietro Zucchini” di Mezzolara, nel Comune di Budrio.

Il costo dei biglietti dedicati al settore ospiti è di €10,00 e saranno in vendita il giorno stesso della partita presso l’impianto dei padroni di casa.

L’apertura del settore ospiti sarà decisa dalle autorità competenti in base all’affluenza di tifosi. Se non verrà confermata l’apertura del settore in questione i tifosi arancioni saranno fatti accomodare nella tribuna coperta.

