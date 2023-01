L’U.S Città di Pontedera comunica che il difensore Mattia Pretato è stato ceduto in prestito all’Arezzo fino alla fine della stagione 22-23, per poi far ritorno in maglia Granata.

La società ringrazia il calciatore per l’impegno e il lavoro svolto in questa prima parte della stagione e gli augura il meglio per questa avventura.