Perché oggi non si gioca Pontedera-Pescara

La partita di campionato tra Pontedera e Pescara, originariamente programmata per le 14:00 di oggi domenica 19 novembre, è stata ufficialmente rinviata.

La decisione è stata presa già la scorsa settimana, a seguito della richiesta avanzata dal club biancazzurro, che ha evidenziato l’indisponibilità di alcuni dei suoi giocatori chiave a causa degli impegni con le rispettive nazionali.

La richiesta di posticipare la partita è stata presentata dagli abruzzesi considerando che i nazionali Tunjov, Accornero e Staver non sarebbero stati disponibili per l’incontro in programma contro Pontedera. Secondo le norme vigenti, la facoltà di richiedere il rinvio può essere esercitata quando almeno tre calciatori sono convocati per rappresentare le rispettive nazionali.

Quando si gioca Pontedera-Pescara?

La nuova data fissata per il recupero della partita è il 5 dicembre, con fischio d’inizio previsto per le 18:30.