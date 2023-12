Sestri Levante-Pontedera si gioca a Vercelli a porte chiuse

I tifosi toscani già conoscono questa storia, la squadra del Sestri – una volta perso il campo provvisorio di Carrara – gioca in Piemonte, in quel di Vercelli, senza spettatori.

Una situazione che si ripeterà anche il 7 gennaio per Sestri Levante-Pontedera, come ha diramato la Lega Pro nella giornata di ieri.

Infatti, la società U.S. Sestri Levante 1919 S.r.l., a causa della cessazione della concessione d’uso dello Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri” di Carrara (MS), ha richiesto ancora di poter disputare presso lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli la gara Sestri Levante-Pontedera in programma domenica 7 gennaio 2024.

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto di quanto sopra accoglie la richiesta e, anche in ottemperanza alle condizioni di utilizzo dell’impianto – nota Prefettura di Vercelli – Prot. n. 0036346 del 20/12/2023, dispone che la gara del Campionato Serie C NOW Sestri Levante-Pontedera, in programma domenica 7 gennaio 2024 con inizio alle ore 18.30, si disputi presso lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, in assenza di spettatori.

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/DIV del 27 Dicembre 2023

