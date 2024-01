Calciomercato: Giuseppe Ciocci nuovo portiere granata

L’U.S. Città di Pontedera comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Ciocci (24.01.02, Cagliari).

Portiere dotato di un’ottima fisicità, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, nella prima parte della stagione ha militato nelle fila del Pescara. In Serie C ha collezionato 32 presenze con l’Olbia nell’annata 2021/22. Ciocci indosserà la maglia numero 12.

Le prime dichiarazioni di Ciocci in granata: “Sono carico dopo questi mesi di stop, sto bene e non vedo l’ora di scendere in campo. Mi hanno sempre parlato benissimo di questa piazza.

Mi fa piacere ritrovare mister Canzi: ci conosciamo dai tempi della Primavera e la fiducia è reciproca.

Un saluto a tutti i tifosi, non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Forza Pontedera”.